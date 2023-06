Die TX-Zeitung 20 Minuten ernennt Giovanni Cauterucci per 1. September 2023 zum Chief Revenue Officer (CRO). Er wird Marc Challandes ersetzen, der das Unternehmen bereits Ende März in Richtung CH Media verlassen hat. Gleichzeit nimmt Cauterucci Einsitz in die Geschäftsleitung von 20 Minuten, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

01.06.2023 12:13