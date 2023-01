TX Ventures führte die Finanzierungsrunde als Lead-Investor an, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Insgesamt wurden 2,5 Millionen Franken eingeworben. Die Höhe der Investition von TX Ventures wurde in der Meldung nicht näher beziffert. Mit an Bord waren zudem der bisherige Investor Swiss 5 Group sowie die Venture-Capital-Gesellschaft QBIT Capital und der Siegfried-CEO Wolfgang Wienand als Privatinvestor.