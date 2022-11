Die Aktionärinnen und Aktionäre von U-blox haben an einer ausserordentlichen Generalversammlung Elke Eckstein und Karin Sonnenmoser in den Verwaltungsrat gewählt. Die beiden füllen die Anfang Jahr mit dem Ausscheiden von zwei Mitgliedern frei gewordenen Plätze im eigentlich siebenköpfigen Gremium wieder auf. Man halte mit der Wahl u. a. die Geschlechtervielfalt ein, teilte U-blox am Montagabend mit.

21.11.2022 19:40