Das Unternehmen knüpft mit den Q1-Zahlen am Wachstumskurs des Vorjahres an, wenn auch nicht mehr auf dem Niveau von über 50 Prozent, was aber erwartet worden war. Das Wachstum sei dabei vor allem auf eine gute Volumenentwicklung zurückzuführen, sagte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.