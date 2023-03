Die Aktien der UBS sind am Mittwoch mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel gestartet. Die überraschende Ankündigung der UBS vom Morgen, wonach der frühere Konzernchef Sergio Ermotti die neue Superbank führen wird, kommt bei Investoren in ersten Einschätzungen gut an. Weniger Freude haben die Aktionäre der Swiss Re. Ermotti gibt nämlich das Amt als Präsident des Verwaltungsrates beim Rückversicherer ab.

29.03.2023 09:48