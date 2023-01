Weiterhin betrifft fast die Hälfte der Rückstellungen den Steuerstreit in Frankreich. Für den Prozess im westlichen Nachbarland hat die UBS unverändert rund 1,1 Milliarden Euro respektive rund 1,2 Milliarden Dollar zurückgestellt. Die UBS war im Dezember 2021 in zweiter Instanz in Paris wegen unerlaubter Geldgeschäfte und der Beihilfe zur Geldwäsche schuldig gesprochen worden. Die Grossbank ging auch gegen dieses Urteil in Berufung.