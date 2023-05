(Letzte drei Abschnitte ergänzt) - Die UBS will die Übernahme der Credit Suisse "Ende Mai oder Anfang Juni" abschliessen. Derzeit warte man weiterhin auf die Bewilligungen der Aufsichtsbehörden in den USA, in der EU und in weiteren wichtigen Ländern, sagte UBS-CEO Sergio Ermotti am Mittwoch an einer Veranstaltung in Zürich.

03.05.2023 13:19