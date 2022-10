Die UBS Fund Management-Einheit hat für den "UBS (CH) Property Fund - Europe" ein Datum für die Publikumsöffnung und Kotierung an der Schweizer Börse bekanntgegeben. Ab dem 10. November ist der "UBS PF Europe" laut einer Mitteilung vom Mittwoch an der SIX Swiss Exchange handelbar.

05.10.2022 11:12