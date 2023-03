UBS-Konzernchef Ralph Hamers hat abermals die Chancen betont, die sich durch die Übernahme der Credit Suisse ergeben würden. "Wir haben diese Transaktion nicht gesucht, waren aber in einer guten Ausgangslage. Wir sehen es als Chance für die Beschleunigung unseres Wachstums", schrieb er in einem internen Schreiben an die UBS-Mitarbeiter, welches der Nachrichtenagentur AWP vorliegt.

27.03.2023 19:45