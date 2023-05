Anders als am Markt gerüchtehalber kolportiert, kommen damit aber zunächst keine weiteren CS-Manager an der Spitze der neuen UBS zum Zug. So waren in den vergangenen Wochen etwa Namen wie André Helfenstein (CS-Schweiz-Chef) oder Markus Diethelm (CS-Chefjurist) als aussichtsreiche Kandidaten für das Top-Management der neuen kombinierten Bank herumgereicht worden.