Frühestens per 13. Juni dürften somit die Aktien der Credit Suisse von der Schweizer Börse verschwinden, dem hat die SIX zugestimmt, wie sie am Montag in einer separaten Mitteilung informierte. Sollte der Abschluss bereits vor der US-Börseneröffnung am Montag vollzogen werden, würden die Hinterlegungsscheine ADS sogar bereits per 12. Juni von der New York Stock Exchange dekotiert. Anderenfalls auch erst einen Tag später.