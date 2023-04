Die am 19. März vom Bund orchestrierte CS-Rettung durch die UBS sei ein Paukenschlag gewesen, sagte Hamers am Mittwoch an der Generalversammlung in Basel laut Redetext. Der Verwaltungsrat habe angesichts der neuen Prioritäten wegen der Übernahme der Credit Suisse ein anderes Führungsprofil an der Spitze der Bank gesucht.