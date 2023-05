Die UBS nimmt die Kreditportfolios der übernommenen Credit Suisse in Asien genauer unter die Lupe. Dabei bestünden Bedenken über die Qualität der Kreditbeziehungen in traditionell risikoreichen Märkten wie Indonesien, Vietnam, Malaysia und Indien, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch. Dabei werde ein Verkauf oder die Abwicklung verschiedener Vermögenswerte geprüft.

10.05.2023 17:24