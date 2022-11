Es handle sich um die erste digitale Anleihe eines Bankinstituts weltweit, die an einer regulierten digitalen Börse kotiert, gehandelt und abgewickelt werde, schrieb die Grossbank. Sie habe die gleiche Effektenstruktur, den gleichen rechtlichen Status und das gleiche Rating wie eine traditionelle nicht nachrangige unbesicherte Anleihe der UBS. Investoren könnten so in eine digitale Anleihe investieren, unabhängig davon, ob sie selber über die Blockchain-Infrastruktur verfügen.