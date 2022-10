Und die UBS will die Kosten weiter genau beobachten. Sie bekräftigte am Dienstag auch ihr mittelfristiges Kostensparziel bzw. will weiterhin bis 2023 insgesamt 1 Milliarde Dollar pro Jahr an Kosten einsparen - allerdings nicht nur um zu sparen, sondern auch um weiteres Wachstum zu finanzieren, wie die Bank betonte.