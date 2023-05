Trotz der geringeren Risiken belassen die Auguren ihre Prognose für das BIP-Wachstum in der Schweiz bei +0,8 Prozent für das laufende Jahr 2023 und bei +1,3 Prozent für 2024, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Insgesamt würden sich die Konjunkturrisiken lichten. China werde nach dem Ende der Pandemiemassnahmen die globale Wirtschaft unterstützen, und gleichzeitig seien Versorgungsschwierigkeiten im Energiebereich in Europa unwahrscheinlich geworden, so das Communiqué. Belastet werde die Weltwirtschaft hingegen von den Folgen des starken Zinsanstieges in den USA.