Während manche Mitbewerber zudem in der aktuellen Marktlage Vermögensabflüsse hinnehmen müssen, steht der grösste Vermögensverwalter der Welt weiterhin gut da: 2022 vertrauten Kunden der Bank so genannte gebührengenerierende Netto-Neugelder in der Höhe von 60 Milliarden Dollar an. Allein im vierten Quartal waren es 23 Milliarden.