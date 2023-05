Bei den eingereichten Zahlen handelt es sich in erster Linie um sogenannte Pro-forma-Werte, die sich auf die Bilanz der UBS per Ende 2022 unter Berücksichtigung der Akquisition beziehen. In den zusammengezählten Zahlen für das Eigenkapital der beiden Banken hat die UBS insgesamt negative Anpassungen in Höhe von 11,3 Milliarden US-Dollar vorgenommen, was bei einem Ausgangswert von 105,7 Milliarden einen pro Forma-Wert von 94,4 Milliarden ergibt.