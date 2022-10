Die UBS hat im Rahmen eines Vergleichs eine Busse in Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar durch die US-Aufsichtsbehörde Financial Industry Regulatory Authority (Finra) akzeptiert. Die Bank habe gegen Regeln bei Leerverkäufen verstossen, wie das Finanzportal Finews am Mittwoch unter Berufung auf eine Mitteilung der Finra berichtete.

05.10.2022 12:16