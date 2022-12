Ein Konsortium aus Banken verpflichtete sich für das Bezugsrechtsangebot in einem ersten Schritt neue Aktien fest zu übernehmen und in einem zweiten Schritt den Aktionären bzw. Investoren zuzuteilen, welche ihre Bezugsrechte ausgeübt haben. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Grenzwert der Stimmrechte an der Credit Suisse Group AG, welcher normalerweise eine Angebotspflicht nach sich ziehen würde, für einen kurzen Zeitraum überschritten wird.