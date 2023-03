An der "Watches and Wonders" prägen wie in der Vergangenheit die Marken der Richemont-Gruppe wie Cartier, Piaget oder IWC sowie seit dem letzten Jahr auch der Branchenprimus Rolex oder die Kultmarke Patek Philippe das Bild. Der Andrang an der Messe ist gross, da auch wieder vermehrt Besucherinnen und Besucher aus Asien angereist sind. Zählte die Messe im letzten Jahr 22'000 Besucher, dürften es in diesem Jahr an die 50'000 werden.