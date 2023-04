Die Energiekosten in Deutschland waren 2022 infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine am 24. Februar sprunghaft in die Höhe geschossen. Seit vergangenem Herbst zeichnet sich eine gewisse Entspannung ab. "Die turbulenten Entwicklungen an den Energiepreismärkten haben sich beruhigt, und die Energiepreisbremsen sind aktiv", erläuterte Köhler-Geib. Die Firmen könnten wieder auf niedrigere und stabile Preise hoffen. "Insgesamt sehen wir glücklicherweise nachlassende Krisensymptome."