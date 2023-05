Die Zusammenlegung der beiden an der Schweizer Börse SIX kotierten Immobilienfonds "Procimmo Real Estate SICAV - Swiss Commercial Fund" und "Procimmo Swiss Commercial Fund II" hat die erste Hürde genommen. Die Finma genehmigte die Umwandlung des Commercial Fund II in ein Teilvermögen des SICAV.

17.05.2023 09:14