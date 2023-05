(Ausführliche Fassung) - Höhere Zinsen treiben die Geschäfte der italienischen Grossbank Unicredit weiter an. Nach einem Rekordquartal erhöhte die HVB-Mutter ihre Ziele für 2023 und will noch mehr Geld an ihre Aktionäre weitergeben. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn solle im laufenden Jahr auf mehr als 6,5 Milliarden Euro steigen, teilte die Bank am Mittwoch in Mailand mit. Die Bank legte zudem die Latte für andere Kennziffern wie Erträge und Rendite höher. Die Summe für Aktienrückkäufe und Dividenden soll sich jetzt auf mehr als 5,75 Milliarden Euro belaufen und damit 500 Millionen Euro mehr als bisher. Das Unicredit-Papier legte an der Börse deutlich zu und lag am Mittag an der Spitze des Eurozonen-Auswahlindex EuroStoxx 50 , in den es vor Kurzem zurückgekehrt ist.

03.05.2023 13:21