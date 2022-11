Das Genfer Diagnostik-Unternehmen Unilabs übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an der in Zug ansässigen Anbieterin von radiologischen Dienstleistungen Rimed. Damit baue Unilabs die Präsenz in der Deutschschweiz und im Tessin aus, wo Rimed im Radiologiesegment stark vertreten sei, teilte Unilabs am Donnerstag mit.

03.11.2022 09:44