(Ausführliche Fassung) - Das wegen fehlender russischer Gaslieferungen strauchelnde Energieunternehmen Uniper braucht weitere Milliarden. Die bislang geplante Barkapitalerhöhung von 8 Milliarden Euro allein werde nicht ausreichen, um Uniper zu stabilisieren, teilte der Konzern am Mittwoch in Düsseldorf mit. Deshalb soll weiteres genehmigtes Kapital in Höhe von bis zu 25 Milliarden Euro durch Ausgabe neuer Aktien geschaffen werden. Die Ende September getroffenen Einigung mit der Bundesregierung auf ein Stabilisierungspaket sollen die Aktionäre auf einer ausserordentlichen Hauptversammlung kurz vor Weihnachten zustimmen. Die im SDax -notierte Aktie fiel als Index-Schlusslicht zuletzt um gut vier Prozent, zwischenzeitlich betrug der Kursverlust zuvor an die zehn Prozent.

23.11.2022 14:10