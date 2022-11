Der Energiekonzern Uniper wird keine neuen Atomkraftwerke in Schweden bauen. "Ich kann nur sagen: Für Uniper schliessen wir das aus. Wir werden nicht in Kernenergie investieren", sagte Uniper-Sprecher Georg Oppermann in einem am Donnerstag veröffentlichten Beitrag des schwedischen Radios. Dies gelte direkt wie indirekt via Tochterunternehmen. "Tatsache ist, dass Uniper keine Pläne verfolgt, neue Kernkraftwerke zu bauen - weder in Schweden noch sonst wo."

