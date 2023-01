Die US-Fluggesellschaft United Airlines hat dank der Erholung des Reiseverkehrs einen starken Jahresabschluss geschafft. In den drei Monaten bis Ende Dezember verdiente das Unternehmen unterm Strich 843 Millionen Dollar (781 Mio Euro), wie es am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum war ein Verlust von 646 Millionen Dollar angefallen. Die Erlöse kletterten um mehr als 51 Prozent auf 12,4 Milliarden Dollar. United profitierte trotz kräftig gestiegener Kerosinpreise vom starken Comeback des Flugverkehrs nach der Krise in der Corona-Pandemie.

18.01.2023 06:42