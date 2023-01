Der US-Krankenversicherer UnitedHealth hat das Jahr 2022 mit noch mehr Gewinn abgeschlossen als zuletzt gedacht. Mit 20,1 Milliarden US-Dollar (18,6 Mrd Euro) lag der Überschuss rund 16 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie der Konzern am Freitag in Minnetonka (US-Bundesstaat Minnesota) mitteilte. Dies entsprach einem Gewinn je Aktie von 21,18 Dollar. Das Management hatte seine Prognose im Jahresverlauf mehrfach angehoben und zuletzt 20,85 bis 21,05 Dollar in Aussicht gestellt. Im vorbörslichen US-Handel reagierte die UnitedHealth-Aktie zunächst positiv und legte um gut ein halbes Prozent zu.

13.01.2023 13:01