Die UKB wolle durch die Erhöhung "eine Vorreiterrolle" einnehmen und dem in einer Woche angesetzten Zinssatzentscheid der SNB zuvorkommen, heisst es in der Mitteilung. Die SNB wird am kommenden Donnerstag ihren vierteljährlichen Zinsentscheid fällen. Aktuell liegt ihr Leitzins bei 1,00 Prozent. Ökonomen erwarten nach den drei Zinserhöhungen seit letztem Juni einen weiteren Zinsschritt nach oben.