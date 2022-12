Im Zuge des Wirecard-Skandals hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY eine Niederlage vor Gericht kassiert. Das Landgericht Stuttgart verurteilte die Wirtschaftsprüfer dazu, dem Insolvenzverwalter von Wirecard Einsicht in bestimmte Akten im Zusammenhang mit dem Konzernabschluss 2016 zu gewähren. Das teilte das Gericht am Montag mit. Ausserdem müsse EY konkrete Fragen dazu beantworten. Eine Herausgabe der Akten sei damit noch nicht verbunden. EY will das Urteil anfechten.

12.12.2022 17:28