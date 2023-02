In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschenderweise erneut gesunken. In der vergangenen Woche gingen die Erstanträge um 3000 auf 183 000 zurück, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit April 2022.

02.02.2023 14:45