Der US-Finanzkonzern Citigroup will angesichts des gescheiterten Verkaufs seines Mexiko-Geschäfts noch in diesem Quartal wieder Aktien zurückkaufen. Die unter dem Namen Banamex ("Banco Nacional de Mexico") bekannte Einheit soll stattdessen 2025 an die Börse gebracht werden, wie die Citigroup am Mittwoch in New York mitteilte. Bislang war das Management zweigleisig gefahren: Sowohl ein Verkauf als auch ein Börsengang standen im Raum. Doch nachdem mehr als ein Jahr lang Gespräche mit verschiedenen Interessenten geführt wurden, schwenkt die Konzernführung nun um.

24.05.2023 16:28