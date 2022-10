In den USA sind die Löhne im September mit konstanter Geschwindigkeit gestiegen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Dies entspricht dem Zuwachs im Vormonat. Analysten hatten die Entwicklung erwartet.

07.10.2022 14:56