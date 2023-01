Der US-Mischkonzern 3M nimmt einen erwarteten weiteren Rückgang bei Umsatz und Gewinn zum Anlass für Tausende Stellenstreichungen. "Wir erwarten, dass die makroökonomischen Herausforderungen auch im Jahr 2023 anhalten", sagte Konzernchef Mike Roman bei der Veröffentlichung der Jahreszahlen am Dienstag in St. Louis (Minnesota). "Basierend auf dem, was wir auf unseren Endmärkten sehen, werden wir rund 2500 Arbeitsplätze in der Produktion weltweit reduzieren." Das sind etwas weniger als drei Prozent aller Angestellten.

24.01.2023 13:33