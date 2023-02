US-Präsident Joe Biden hat den früheren Vorstandschef von Mastercard , Ajay Banga, als Kandidaten für den Chefposten der Weltbank nominiert. Er sei in "einzigartiger Weise geeignet, die Weltbank in diesem entscheidenden Moment der Geschichte zu führen", sagte Biden laut einer Mitteilung des Weissen Hauses am Donnerstag. Traditionsgemäss stellen die USA den Leiter der Institution. Der indisch-amerikanische Manager ist derzeit stellvertretender Vorsitzender beim Finanzinvestor General Atlantic.

23.02.2023 17:01