Der US-amerikanische Schadenversicherer Travelers hat trotz stark gestiegener Katastrophenschäden im ersten Quartal nur einen leichten Gewinnrückgang erlitten. Mit 975 Millionen US-Dollar lag der Überschuss vier Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Mittwoch in New York mitteilte. Damit übertraf der Versicherer die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Allerdings lag der hohe Gewinn auch an einem positiven Steuereffekt von 211 Millionen Dollar. Die Travelers-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um gut zweieinhalb Prozent zu.

19.04.2023 14:56