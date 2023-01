In den USA sind die Arbeitskosten im Herbst etwas schwächer gestiegen. Der entsprechende Index legte im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 1,0 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Im dritten Quartal war der Arbeitskostenindex um 1,2 Prozent gestiegen. Analysten hatten für das vierte Quartal im Schnitt mit einer Abschwächung auf 1,1 Prozent gerechnet./jsl/bgf/mis

31.01.2023 14:52