In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Mai von niedrigem Niveau aus spürbar gestiegen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich von 3,4 Prozent im Vormonat auf 3,7 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Quote von 3,5 Prozent gerechnet. Laut Ministerium ist die Zahl aller Arbeitslosen um 440 000 auf 6,1 Millionen gestiegen.

02.06.2023 14:51