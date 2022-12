Die US-Notenbank Fed orientiert sich bei ihren geldpolitischen Entscheidungen stark an der Entwicklung auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt. Sie hat den soliden Arbeitsmarkt als Argument gegen das Abgleiten der Wirtschaft in eine tiefe Rezession angeführt und versucht seit Monaten, mit starken Zinserhöhungen die sehr hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Zuletzt wurde aber ein geringeres Tempo bei den Zinserhöhungen in den USA signalisiert./jkr/jsl/mis