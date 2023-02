Die US-Industrie ist vor allem aufgrund des warmen Wetters mit einer Stagnation ins neue Jahr gestartet. Die Gesamtherstellung veränderte sich von Dezember auf Januar unter dem Strich nicht, wie die US-Notenbank Fed am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten dagegen mit einem Zuwachs um 0,5 Prozent gerechnet. Die Stagnation folgt auf zwei Rückgänge in Folge.

15.02.2023 15:36