Der Auftragseingang der US-Industrie ist zu Beginn des Jahres nicht so schwach wie erwartet ausgefallen. Im Januar habe es 1,6 Prozent weniger Bestellungen gegeben als im Monat zuvor, teilte das US-Handelsministerium am Montag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt einen etwas stärkeren Rückgang um 1,8 Prozent erwartet.

06.03.2023 16:19