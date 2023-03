Die Lohnstückkosten zogen hingegen in den Monaten Oktober bis Dezember stärker an als erwartet. Sie erhöhten sich im vierten Quartal um 3,2 Prozent. Volkswirte hatten mit 1,6 Prozent gerechnet. In einer ersten Schätzung war lediglich ein Anstieg um 1,1 Prozent ermittelt worden.