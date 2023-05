Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im April unerwartet wieder über die Marke von 10 Millionen gestiegen. Sie legte von 9,745 Millionen Stellen im Vormonat auf 10,103 Millionen Stellen zu, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington bei der Veröffentlichung des sogenannten Jolts-Berichts mitteilte. Ausserdem wurde der Wert für März nach oben revidiert, nachdem er zuvor bei 9,590 Millionen gelegen hatte.

31.05.2023 16:32