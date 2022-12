Valora werde den Betrieb der Tankstellen-Shops über die kommenden Monate gestaffelt aufnehmen, heisst es in der Mitteilung. Die Läden befinden sich an BP-Tankstellen in der der West-, Nordwest- und Ostschweiz. Sie würden sukzessive in "Avec"-Stores mit umfassendem Convenience-Sortiment umgewandelt. Das Unternehmen hatte die Vereinbarung mit Oel-Pool im Juni dieses Jahres bekanntgegeben. Zu finanziellen Details wurden keine Angaben gemacht.