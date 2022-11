Die Mieteinnahmen stiegen in den ersten neun Monaten des Jahres um fast ein Fünftel (+19%) auf 93,5 Millionen US-Dollar, wie die auf US-Mehrfamilienhäuser für mittlere bis untere Einkommen in der peripheren Lage von Grossagglomerationen fokussierte Immobiliengesellschaft am Donnerstag mitteilt. Der realisierte Gesamtertrag nahm um 18 Prozent auf 147,6 Millionen Dollar zu.