Wie bereits am 16. Mai vorab mitgeteilt, sind die Mieteinnahmen in den Monaten Januar bis März um 10,3 Prozent auf 34,1 Millionen US-Dollar gestiegen. Der EBITDA kletterte um gut ein Fünftel auf 18,1 Millionen Dollar. Unterm Strich sorgten allerdings Bewertungsverluste für einen Fehlbetrag von rund 34 Millionen nach einem Gewinn von 101 Millionen Dollar im Vorjahr, wie die auf US-Mehrfamilienhäuser für mittlere bis untere Einkommen in der peripheren Lage von Grossagglomerationen fokussierte Immobiliengesellschaft am Mittwoch mitteilte.