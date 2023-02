Allison stiess 2018 zu VAT und übernahm im Frühjahr jenes Jahres die Aufgabe als CEO. Es sei nun der richtige Zeitpunkt gekommen, das Ruder bei VAT in andere Hände zu legen, lässt er sich in der Mitteilung zitieren. Mit über 60 Jahren sei es an der Zeit, für sich und die Familie ein neues Kapitel aufzuschlagen.