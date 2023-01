Laut Gerber wird sich die Verlangsamung vor allem im Bereich Halbleiter manifestieren. "Die zyklische Abschwächungen in der Halbleiterindustrie dauern in der Regel zwei bis vier Quartale", sagte er weiter. An den am jüngsten Kapitalmarkttag im Dezember 2022 kommunizierten Mittelfristzielen halte das Unternehmen daher fest, betonte der Sprecher.