Der Halbleitermarkt wird nach zwei Jahren Boom in diesem Jahr deutlich schrumpfen. Davon wird auch VAT in seinem zentralen Geschäft im Halbleiterbereich betroffen sein. Unternehmenschef Mike Allison rechnet jedoch damit, dass VAT aufgrund seiner Positionierung im Markt etwas besser durch die Krise kommen wird als der Gesamtmarkt, wie er am Donnerstag im Rahmen der Bilanzmedienkonferenz sagte.